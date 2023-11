Cagliari, appicca il fuoco a due sportelli dell’Unicredit ma le fiamme gli ustionano il volto: 25enne in arresto.

In arresto nella notte per il reato di incendio un 25enne cagliaritano, incensurato. I carabinieri sono intervenuti su richiesta dei vigili del fuoco per l’incendio di 2 sportelli ATM della filiale “Unicredit” di via Santa Maria Chiara. Hanno subito rintracciato il colpevole, poco lontano, e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Il giovane è stato trovato in possesso di un accendino anti-vento e di un martello da 1 kg.

I militari hanno accertato che, dopo avere danneggiato gli sportelli colpendoli con il martello, il 25enne ha appiccato il fuoco utilizzando del liquido infiammabile. La fiammata gli è esplosa a bruciapelo e gli ha ustionato le sopracciglia. E’ stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione di Villanova in attesa del giudizio con rito direttissimo.