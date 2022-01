Cagliari, anniversario della scomparsa di Antonio Di Girolamo: il 9 gennaio la celebrazione

2 ARILE 1916 – 5 GENNAIO 2021

Caro papá, un anno è trascorso dall’ultimo decollo: ci manchi tanto, il tuo ricordo è

sempre vivo in noi e in coloro che ti hanno incontrato, conosciuto e affettuosamente

stimato.

tua vita, tre amori: l’Aeronautica, la Patria, la Famiglia.luce che emanavi con la tua vivacità intellettuale fatta sempre di grandeal passo con i tempi. la ricerca continua del “nuovo e attuale” senza maiil “passato”, ha contraddistinto la tua lunga esistenza e arricchito laesempio, su tutti, il passaggio a novant’anni dalla Olivetti 98 all’uso del PC pera navigare, come dicevi tu, e utilizzare un mezzo più veloce al passo con iper scrivere le tue “memorie”: episodi di vita vissuta dove racconti condi particolari, fatti storici ed emozioni di vita uniche.hai insegnato che niente si conquista senza sacrifici e tu di sacrifici la tua vitaarricchita fin dalla gioventù: a 18 anni parti volontario per arruolarti nell’Armafrequenti il corso per marconista e voli per ben 4000 ore sul tuo amatoda ricognizione e soccorso, CANT Z 501.vari riconoscimenti: 1 Medaglia di bronzo al VM, 3 Croci di guerra al2 Croci al V.M. ,1 Distintivo d’onore di 1° grado in oro per ricognizionepromozione per meriti di guerra, accompagnate da uno stato matricolaretutto rispetto.tua vita militare proseguirà tra aeroporto militare di Elmas per un breve periodola base aerea di Decimomannu dove resterai fino alla pensione.il tuo amore aeronautico non si spegne, prosegue nell’Associazione Armadedicandoti a varie attività e adoperandoti come promotore affinchéeretto l’altare dedicato alla Madonna di Loreto, protettrice degli Aviatori,a Cagliari presso la chiesa dei SS. Giorgio e Caterina, infine l’incaricoPresidente dell’Associazione Nastro Azzurro da te vissuto con grande serietàimpegno fino ai 102 anni!terzo amore, ma non ultima per importanza, la famiglia, quella creata nel lontanodopo il trasferimento a Cagliari sposandoti con Maria Teresa Figus, tuadi vita per oltre 57 anni.doc, hai amato la Sardegna ma senza dimenticare la tua isola, ricca dianeddoti e proverbi che ci hai fatto conoscere nel loro più intimogeneri, nuora e nipoti ti ringraziano e invitano tutti coloro che volesseronel ricordo e nella preghiera alla S. Messa di Anniversario checelebrata presso la parrocchia di S. Paolo in P.zza Giovanni XXIII il giorno 92022 alle h. 12.