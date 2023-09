Cagliari, ancora giù gli alberi: tranciato uno dei pini storici dell'Amsicora dove salivano i tifosi

Cagliari, ancora giù gli alberi: tranciato uno dei pini storici dell’Amsicora dove salivano i tifosi. Per salvaguardare l’incolumità pubblica, domenica 3 settembre le squadre incaricate dal Comune sono intervenute anche su due alberature dimora in viale Colombo e viale Campioni D’Italia 1969/70 Manutenzione e interventi straordinari al verde urbano. Quello dell’Amsicora era ricordato per le spericolate salite dei tifosi rossoblù che si arrampicavano per vedere gratis le gesta di Gigi Riva. Guardate il VIDEO di Sandro Mascia.

In seguito al protrarsi dell’allerta meteo per forte vento che ha caratterizzato l’ultimo mese e più intensamente la settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023, l’impresa appaltatrice della gestione del verde cittadino è intervenuta durante il suddetto periodo in tutta la città per la rimozione di materiale vegetale, di piccole e medie dimensioni, distaccatosi dalle alberature.

Si sono resi altresì necessari due interventi straordinari e d’urgenza, per salvaguardare l’incolumità pubblica, nella giornata di domenica 3 settembre, su due alberature a dimora in importanti arterie di traffico: un intervento di forte alleggerimento della chioma di un esemplare di Ficus a dimora nello spartitraffico del viale Colombo, al fine di riequilibrare la stabilità dell’albero, in seguito a sbrancamento di un ramo principale; un intervento di messa in sicurezza, tramite abbattimento, di un esemplare di Pino d’Aleppo a dimora nel viale Campioni D’Italia 1969/70, a seguito di evidenti segnali di imminente crollo (principio di zolla mossa e lievi crepe nel terreno).

Al fine di garantire la pubblica sicurezza, sono stati intensificati i controlli sulle alberature cittadine più sensibili.

Fonte: Casteddu on line