Cagliari, ancora festa nel fine settimana: il carnevale chiuderà con la sfilata de "Su Carrasciali Pirresu"

Zeppole, fritelle e coriandoli non sono ancora finiti: dopo il grande successo degli eventi proposti giovedì e martedì grasso, che hanno richiamato centinaia di persone che, tra balli, spettacoli e tanto divertimento, hanno riassaporato il gusto di far festa, la Municipalità di Pirri, in collaborazione con l’associazione “Il Crogiuolo” organizza la sfilata finale per salutare il carnevale. La partenza è prevista alle 10,30 dal parco dell’ex Vetreria e interesserà, tra le altre, le vie Italia, S’Arruiu, Corona, Ampere. Parteciperanno i bambini di Cagliari e Nuoro, la banda San Giuseppe, gli artisti di Paradura, il Teatro del Sottosuolo e Antas Teatro. La manifestazione si concluderà a Casa Saddi.

“Un ringraziamento – comunica la presidentessa Maria Laura Manca – al “Crogiuolo”, a tutti i consiglieri della Municipalità per l’impiego di questi giorni perché si potesse portare anche a Pirri un po’ di festa e allegria. Il carnevale infatti è sempre stato un evento tanto atteso e partecipato”.

Impresa riuscita, quindi: con le poche risorse disponibili ma con tanta voglia di organizzare, è stato messo in piedi un programma che ha donato momenti di svago e convivialità alla cittadina che merita di essere protagonista e non solo un “quartiere” periferico.