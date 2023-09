Cagliari, ambulanze ko al Santissima Trinità: stop agli spostamenti tra reparti e alle dimissioni di pazienti anziani

Un colpo, doppio, di sfortuna, che però è destinato a creare grossissimi disagi per un bel po’ di ore. Le due ambulanze interne del Santissima Trinità di Cagliari si sonno gustate contemporaneamente. Sono ferme, ko, così come i trasferimenti tra reparti di pazienti invalidi, anziani o con difficoltà motorie. Stesso discorso per eventuali trasferimenti dall’ospedale al carcere e viceversa e per le dimissioni di chi può tornare a casa solo a bordo di un’ambulanza, costantemente seguito dai medici e dagli infermieri. “È una situazione demenziale e vergognosa”, tuona il segretario cagliaritano della Fials, Paolo Cugliara, che ha ricevuto la comunicazione del doppio guasto ai mezzi: “È un’ulteriore prova delle difficoltà, tante, che sta vivendo il nostro glorioso ospedale. Trasferimenti e dimissioni sono bloccate, mi chiedo in tutto questo dove sia l’assessore regionale della Sanità. Chiediamo a gran voce un suo intervento, e che sia rapido”. Le due ambulanze presto saranno dentro un’officina, per essere riparate. Intanto, però, bisogna trovare altri mezzi.

“Purtroppo si sono guastate tutte e due le ambulanze, la direzione del presidio ospedaliero ha già inoltrato un ordine per avere altre nel tempo più breve possibile, ci servono già per il weekend”, afferma il direttore sanitario Roberto Massazza. “Siamo intervenuti subito, solitamente le procedure per gli acquisti non hanno tempi brevi”. Ma la speranza è di avere due vetture sostitutive già domattina.