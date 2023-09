Cagliari, alunno starnutisce "in maniera sguaiata" in aula: nota della prof e colloquio con i genitori

Ha starnutito “in maniera sguaiata”, ripreso dall’insegnante ha mostrato tutta la sua contrarietà e, per questo, si è beccato una nota disciplinare sul registro elettronico da parte della prof, con tanto di richiesta di colloquio urgente con i genitori. Un provvedimento abbastanza curioso, quello preso in un liceo del sud Sardegna, lo scorso 26 settembre. Lo studente, all’ultimo anno e già maggiorenne, ha preferito non rendere pubblico il suo nome. È stata la madre a contattare la nostra redazione, spedendo la foto del provvedimento, con la comunicazione ricevuta online: “Ritengo che sia un’esagerazione, mio figlio non è mica un delinquente e con questo richiamo rischia di arrivare all’esame finale con una media più bassa”, afferma la donna. Che, a distanza di due giorni, non ha ancora accolto l’invito della docente all’incontro. Nella nota si legge che “anche in passato l’alunno è stato oggetto di episodi di questo genere sia con la stessa che con altri docenti”.

Una versione che, però, torva la netta contrarietà della mamma dell’alunno: “Ha saputo della nota solo dagli altri professori, che l’hanno letta sul registro, ed è rimasto molto sorpreso. Anzi, sono stati proprio loro, i docenti, a difenderlo”. La nota, però, era già realtà, e non si può tornare indietro.