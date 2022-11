Due grossi tamponamenti nel giro di un paio d’ore hanno mandato in tilt il traffico a Cagliari. Quattro auto coinvolte e altrettanti feriti sull’Asse Mediano, nessuno in gravi condizioni. Poi, il bis in viale Marconi: altre quattro automobili, tra le quali un taxi, semi distrutte, e tre feriti, due trasportati all’ospedale in codice giallo. Un inferno su due delle strade più trafficate del capoluogo sardo, grosso lavoro sia per la polizia Locale, sia per i carabinieri, questi ultimi intervenuti per lo schianto nel viale che collega il capoluogo sardo con Quartu, sia per i soccorritori del 118, che hanno dovuto impiegare ben sei ambulanze per garantire un rapido ed efficace soccorso a tutti gli automobilisti rimasti coinvolti negli incidenti.

L'articolo Cagliari, altro tamponamento a catena tra 4 auto in viale Marconi: tre feriti proviene da Casteddu On line.