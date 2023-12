Cagliari, altri fondi per la sicurezza: la spesa per il concerto di Mengoni sale a 930 mila euro

Fondi in più per la sicurezza. E così al spesa per il concerto di Marco Mengoni sale a 930 mila euro. L’aumento di fondi è di qualche giorno fa. L’ha deciso il servizio comunale Cultura che sta organizzando l’evento della Fiera. Lo stanziamento si è reso necessario perché, successivamente all’approvazione del budget, per lo svolgimento complessivo dello show “sono emersi ulteriori elementi da integrare rispetto al piano di sicurezza stimato in precedenza”. Secondo il Comune , il dato emerge dal resoconto delle spese di sicurezza aggiuntive per le implementazioni di adempimenti accessori relativi alla safety e alla sicurezza, presentato dalla società Omnia Ing, incaricata dei servizi inerenti sicurezza e supporto all’organizzazione della manifestazione.

Il resoconto si riferisce al piano per la sicurezza presentato dalla Omnia Ing ed esaminato in una apposita seduta presso la prefettura di Cagliari il 22 dicembre scorso.

Si tratta di servizi supplementari, non previsti nell’affidamento iniziale, pertanto, si legge nelle carte dell’amministrazione “un cambiamento del contraente sarebbe impraticabile per motivi tecnici ed economici in quanto il subentro di un nuovo operatore nel cantiere creerebbe problemi di interferenze nei gruppi di lavoro e sarebbe antieconomico sia per la necessità di gestire tali interferenze, sia perché tali ulteriori elementi riguardano per lo più l’integrazione di elementi già inclusi nel preventivo approvato, che vanno esclusivamente integrati nella quantità, secondo le prescrizioni imposte dal citato Tavolo Tecnico, consentendo all’operatore già incaricato di ottenere delle economie che un nuovo operatore difficilmente potrebbe ottenere”.

La F Group, che ha in mano tutta l’organizzazione dell’evento, ottiene così dal Comune altri 78 mila euro, più 17 mila di iva che portano a 95 mila euro la somma dell’ultimo stanziamento.

Denaro che sommato agli 839 mila già stanziati porta la cifra complessiva spesa dall’amministrazione a 930 mila euro. Domani lo show alla Fiera, apertura dei cancelli alle 18.