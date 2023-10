Cagliari, altri due pedoni investiti: ricoverati al Santissima Trinità e al Brotzu sono gravi

Ancora pedoni investiti sulle strisce pedonali a Cagliari, due solo oggi: uno questa mattina in via San Bartolomeo, l’altro in via Italia a Pirri. Entrambi sono stati soccorsi dagli stessi automobilisti e sono stati trasportati al Santissima Trinità e Brotzu e ricoverati in gravi condizioni.

Il primo incidente in via San Bartolomeo, in direzione Calamosca. Un automobilista di 80 anni ha travolto un uomo di 63 mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’anziano, che ha detto di non averlo visto, si è fermato immediatamente per soccorrere il ferito, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Trinità. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Intorno alle 16.45, in via Italia a Pirri il secondo incidente. Questa volta alla guida dell’auto c’era un ragazzo di 26 anni che ha travolto e gravemente ferito un 83enne, trasportato d’urgenza al Brotzu. La polizia municipale, intervenuta per i rilievi, sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.