Cagliari, altri due conducenti denunciati per guida sotto l’effetto di alcol

Proseguono i controlli della Polizia Locale mirati a verificare la guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol.

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 luglio la Polizia Locale di Cagliari ha accertato altre due violazioni per la guida in stato di ebbrezza alcolica, ritirato due patenti di guida e denunciato due conducenti. La notte precedente un’altra patente ritirata e un altro conducente denunciato per aver guidato con un tasso alcolemico di oltre tre volte il limite consentito ed aver causato un incidente stradale.