Cagliari, allerta meteo e rischio alluvioni: annullati i mercatini di Natale nell'ex Vetreria di Pirri

Pirri – L’allerta gialla fa paura, annullati i mercatini di Natale in programma domani al parco dell’Ex Vetreria. Confermate invece tutte le attività in programma sabato e domenica. Doveva essere il grande debutto, il primo vero assaggio delle festività imminenti ma le condizioni meteo avverse diramate dalla protezione civile hanno deciso gli organizzatori di rinviare: “Dispiace tanto anche a noi ma è troppo rischioso anche perché Pirri è a rischio idrogeologico”. La Municipalità, in collaborazione con associazioni e imprenditori locali, quindi, non allestiranno il parco cittadino con le bancarelle e tanto meno verrà proposta l’animazione, lo sport all’aperto e tutte le altre iniziative che si sarebbero dovute svolgere. La nuova data non è ancora stata decisa, verrà comunicata i prossimi giorni.