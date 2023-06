Cagliari, allarme scantinati e locali allagati: 70 famiglie e 200 persone in difficoltà a Is Mirrionis

Un mega allagamento di scantinati e locali commerciali sta rendendo difficile la vita a più di 70 famiglie, circa 200 le persone coinvolte. Tra interventi dei vigili del fuoco e tecnici vari, è allarme sicurezza per il distacco dell’energia elettrica in quattro grandi edifici tra via Is Mirrionis e via Baronia, a 150 metri di distanza gli uni dagli altri. La denuncia arriva dal consigliere comunale del psd’az Marcello Polastri, che ha effettuato un sopralluogo per verificare possibili cause e soluzioni.

“Un’ingente perdita idrica sta creando gravi disagi a Cagliari, in due isolati, nei quali cantine, autorimesse, e locali commerciali seminterrati si sono misteriosamente allagati all’improvviso. E tra i quali sono comparse alcune crepe che preoccupano”, spiega Polastri, che ha scritto agli enti competenti “chiedendo in particolare al Gestore idrico cittadino di mettere mano alle condotte, sia idriche che fognarie, probabile causa della possibile e ingente perdita di ettolitri d’acqua”.

L’ultimo caso si è registrato oggi: un intero palazzone allagato in via Is Mirrionis all’altezza del civico 103 e 105, dove il marciapiede antistante il Bar Colombia si è inclinato pericolosamente sul vuoto e sono saltate delle mattonelle cementine. Lungo il marciapiede si sono create delle spaccature allarmanti, visibili a chiunque, marciapiede che andrà rifatto daccapo.

I titolari del bar vicino parlano infatti di un fenomeno datato a circa 15 giorni fa, “coincidente, precisa il consigliere comunale Polastri, con un allagamento immenso di un locale seminterrato esteso 1100 metri quadrati, nel quale stamani sono entrato indossando gli stivali. Ed è urgente intervenire, perché quanto accaduto in via Dettori non si ripeta più”.

Il locale più basso di via Is Mirrionis si è trasformato in un lago d’acqua pulita, simile a quello che dal 24 febbraio scorso, ha preso ad allagare le cantine delle case comunali di via Baronia, all’altezza dei numeri civici 23, 25 e 27. Qui da settimane è attesa l’indagine di un fontaniere per analizzare l’acqua che continua a scorrere notte e giorno. Ma cosa sta accadendo esattamente in città? Come mai poi tutto questo sfacelo a Is Mirrionis?

Per Polastri è intuibile: “Dato che le cantine non si erano mai allagate finora, difficile si possa trattare di una falda, ma bensì di un’ingente perdita di reflui se non acqua potabile. Solo che nessuno parrebbe interessato a risolvere il problema rimandando una soluzione, cedendo il posto a ben altre criticità e prevedibili conseguenze”. Spetterà ora alle analisi delle acque stabilire l’effettiva provenienza del liquido, da prelevare comunque in un punto esatto in cui l’acqua sgorga da un muro, nello scantinato sottostante un bar e un centro commerciale”.

Intanto in Via Is Mirrionis con l’intervento di Polastri di stamani, che ha pubblicato un video-appello, si è attivata una squadra di operai di Abbanoa che stanno usufruendo di un permesso d’accesso al mega locale commerciale.

Sotto al complesso di palazzi abitati da 50 famiglie, siamo almeno 20 le stanze che sono inservibili perché allagate. Ci sarà da stabilire eventuali responsabilità oltre alle cause di un allagamento che sta causando danni ingenti. “Il caso approderà presto al Comune di Cagliari” assicura il Consigliere che insieme alla Collega Loredana Lai ha presentato una dettagliata relazione.