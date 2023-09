Cagliari, allarme per Iris Demurtas: "È nuovamente scomparsa e non sta bene"

Ritrovata e nuovamente sparita nel nulla. Iris Demurtas, la 18enne uscita dalla sua casa di Sassari qualche giorno fa e arrivata sino a Cagliari, era stata avvistata qualche ora fa da un amico della madre: “Era in piazza del Carmine. Le ho proposto di pagarle il biglietto del treno per tornare a casa ma lei voleva 20 euro. Non glieli ho dati ed è scappata”. Una versione che trova piena conferma nelle parole della madre della diciottenne, Sonia Derudas, sempre più preoccupata: “Mia figlia non ha cellulare e nemmeno soldi. Non sta bene. So solo che indossa pantaloni rosa, scarpe bianche di marca Nike e un top a fiori. Sono in contatto continuo con i carabinieri”. Sarebbe proprio la maggiore età della ragazza a rendere difficoltoso il poterla bloccare.

“Ma mia figlia sta male, un’amica che l’ha vista da pochissimo a Cagliari mi ha detto che diceva delle cose senza senso. So che si sta frequentando con un ragazzo nordafricano lì a Cagliari, nient’altro. Chiunque la veda chiami il +393427531002 o i carabinieri”.