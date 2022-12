Stanotte due auto in sosta danneggiate. Ieri il quartiere svegliato da un party in mezzo a via Mameli alle 4 del mattino. È allarme malamovida a Stampace basso. Oggi il rione si è svegliato con due auto in sosta distrutte in via Maddalena. “Una 500 è stata colpita non si sa bene da cosa e ed è andata a sua volta a urtare un’altra Micra in sosta”, spiega Adolfo Costa presidente del comitato di Stampace, che soltanto ieri aveva denunciato una festa in mezzo alla strada in via Mameli. Ignoti cafoni, complice la musica ad alto volume che arrivava dagli impianti, hanno fermato auto e scooter in mezzo alla strada per improvvisare un party alle 4 del mattino sotto le finestre dei residenti che dormivano.

“Il famoso controllo da parte delle forze dell’ordine”, aggiunge Costa, “quella della vigilanza a tutte le ore è una favola. I controlli non fanno paura a nessuno”.

