Cagliari – Un lungo rigagnolo che fuoriesce dalla fogna e si riversa in un tombino: da via Baronia a via Is Cornalias la segnalazione di un cittadino che, con smartphone in mano, immortala il percorso del nuovo “affluente” locale. In pieno centro, ecco cosa si presenta a passanti e residenti: uno scenario tutt’altro che invidiabile per la città del sole che deve fare i conti con questa perdita poco gradita. Non solo: immondizia, transenne e vari scarti completano la cornice. Marciapiede off limits, inoltre, per i pedoni che devono superare l’ostacolo aggirandolo tra le macchine in sosta affianco al percorso, un rischio per chi, in particolar modo, spinge una carrozzina, una difficile barriera per i disabili, ai quali non viene lasciato lo spazio per passare.