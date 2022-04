Cagliari, alla Marina c’è chi si è arreso già prima del Covid: chiusi Barceloneta e La taverna dai matti

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Il boom di locali food alla Marina? C’è, sono 143 sparpagliati in tutto il rione, ma nelle viuzze storiche di Cagliari non tutti i ristoratori hanno avuto fortuna. La movida e il cambio radicale del quartiere, tra pedonalizzazioni e tavolini, ha seminato anche “sconfitte” imprenditoriali. E, in parallelo, tentativi di dare in gestione il proprio ristorante. Negli ultimi anni, anche prima del Covid, c’è chi ha alzato bandiera bianca. Partendo da via Barcellona, dove ha retto sino ai primi mesi del 2020 Barceloneta, una gastronomia gestita da una coppia che ha tentato di fare business proponendo burrida, polpo con patate, linguine alle arselle e insalata di mare a peso. Oggi c’è solo l’insegna, accanto all’ingresso la vetrata è sfondata e ci sono chili di polvere a testimoniare un addio non recente e, contemporaneamente, l’assenza di nuove idee imprenditoriali. In via Sardegna La taverna dai matti, proprio nel tratto di strada con la maggior presenza di ristoranti, ha affidato a Facebook un ultimo messaggio il 23 ottobre 2018: “La taverna e i Matti vi informano che, per ora, vanno in vacanza. Ringraziamo tutti i nostri clienti e vi salutiamo con la consapevolezza che ci vedremo presto”. Il giorno della ripartenza, però, per chi proponeva piatti di carne e pesce fatti “alla cagliaritana” e rivisitati, non è mai arrivato. Fogli di cartone ricoprono l’ingresso e la mega vetrata. Due locali in altrettanti punti strategici che non sono riusciti a reggere.Sempre sbarrati i metri quadri che hanno ospitato il ristorante-pizzeria Chent’Annos, i 4500 euro di affitto mensile richiesti non sono stati ancora valutati da nessuno come un buon investimento. E, a riprova che non tutti hanno le forze per continuare a proporre menù alla carta o a prezzo fisso, due esempi recenti: tra via Sardegna e via dei Mille, dove per tanti anni c’è stata la Locanda Margherita, gli operai sono al lavoro per un restyling del locale: l’intento del proprietario è di far rifiorire un ristorante e, appena possibile, darlo in gestione. Stessa sorte per “La Gobbetta”: il cartello affittasi è stato tolto e tra qualche giorno sarà riaperto. Ma a gestirlo non ci saranno più gli storici proprietari che l’avevano inaugurato nel 1947.