Ieri a Cagliari, al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida senza patente con recidiva, nonché per sottrazione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento amministrativo, un 33enne nigeriano residente ad Assemini, noto alle forze dell’ordine. L’uomo, attorno alle 22,30 di ieri, controllato in viale Marconi alla guida di una Toyota Corolla intestata a un suo connazionale, è risultato essere sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, con l’aggravante della recidiva, essendo stato egli sanzionato per la medesima violazione nell’anno 2021. A seguito degli accertamenti svolti sull’auto è emerso inoltre che quel veicolo risultava essere sprovvisto di copertura assicurativa e che l’11 marzo 2021 il mezzo era stato sottoposto a sequestro amministrativo per un’altra violazione al codice della strada. Il veicolo è stato nuovamente sequestrato e affidato questa volta non al proprietario ma a una ditta convenzionata per il servizio di custodia giudiziaria.

