Cagliari alla deriva, c’è l’ufficialità: Daniele Conti si è dimesso, si chiude un’epoca rossoblù

Dopo ore di rumors e anticipazioni, ecco l’ufficialità: Daniele Conti, ieri, si è dimesso da coordinatore tecnico della Primavera del Cagliari. Pienamente confermata, quindi, la notizia data in anteprima dal giornalista sportivo di SuperSound Vittorio Sanna e subito pubblicata dal nostro giornale. Il Cagliari Calcio sempre più alla deriva, si tratta del secondo clamoroso addio in pochi giorni. Conti se ne va a poca distanza da Agostini: dopo aver indossato per sedici anni la maglia rossoblù, Daniele Conti era entrato a far parte dell’area tecnica della società. Un’altra grossa tegola per Tommaso Giulini, mentre va avanti una campagna acquisti che non sta emozionando chissà quanto i tifosi e con l’inchiesta, freschissima, su decine di Sconvolts, con il nome di Andrea Cossu finito nel registro degli indagati. Decisamente laconico il comunicato della società: “Le sue qualità umane, unite all’esperienza e al forte senso di appartenenza ai colori rossoblù sono state una risorsa preziosa, in particolare nella scoperta, crescita e valorizzazione dei giovani, che in lui hanno visto un’autentica guida. Il club accoglie pertanto con rammarico le sue dimissioni, improvvise e dettate da ragioni personali, e nell’esprimergli un sentito ringraziamento per quanto fatto in questi anni, auspica di poter lavorare di nuovo insieme in futuro”.