Cagliari, alla Cittadella dei Musei si inaugura la XXIII edizione della "Mostra di Arti Visive e Figurative"

Verrà inaugurata questo pomeriggio alle ore 17,00 , presso la Sala Mostre della Cittadella dei Musei in Piazza Arsenale a Cagliari, la XXXIII edizione della “Mostra di Arti Visive e Figurative”. L’evento, curato dall’Intercral Sardegna in collaborazione con il “Circolo Ricreativo dell’ Universita’di Cagliari”, proporrà ai visitatori una vasta rassegna di opere presentate dai 24 artisti partecipanti con l’utilizzo di svariate tecniche realizzative. Nell’ambito della mostra , ” il Settore iniziative sociali ” presenterà la sua organizzazione futura mirata alla ” Qualita’ della vita individuale e sociale ” . Particolarmente nutrito il programma previsto dagli organizzatori contemporaneamente all’ esposizione delle opere , sono previste infatti delle serate a carattere Culturale e Musicale , a partire dalla serata inaugurale di oggi in cui si esibirà il “Coro Cruc-Muse” dell’ Università di Cagliari diretto dal Maestro Patrizia Burgio cui seguirà nella serata di domenica l’esibizione degli allievi della “Scuola B Club” del Maestro Walter Vacca . Venerdi 20 Ottobre invece sarà la volta della premiazione del Concorso di Poesia “Leggete ? Si, grazie!” organizzato sempre dal ” Settore Arte e Cultura ” di Intercral Sardegna, che si avvarrà per l’occasione dell’esibizione del Sassofonista Andrea Morelli. Sabato 21 Ottobre si terrà inoltre “Sensazioni”, Pomeriggio Musicale con l’accompagnamento alla chitarra di Gesuino Milia e la voce narrante di Angelo Porcu. Domenica 22 Chiusura della mostra e consegna degli attestati di partecipazione agli artisti con l’esibizione del ” Coro Polifonico di Selargius ” diretto dal Maestro Marco Pibiri . Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni fino al 22 Ottobre con i seguenti orari: al mattino dalle 9,00 alle 13,00 e al pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30.