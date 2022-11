Il trucco è semplice, per quanto illegale. Serranda abbassata a metà, piena notte, una processione di giovanissimi pronti a prendere bottiglie di alcolici. Succede, ancora, nel rione portuale della Marina, a Cagliari. Il filmato realizzato da un residente e postato su Facebook risale alla notte di ieri, quella di Halloween. Gruppetti di ragazzi e ragazze, tra loro probabilmente anche minorenni: c’è chi osserva la compravendita e chi, direttamente, si inginocchia per passare i soldi e ricevere, in cambio, una busta piena di bottiglie di birra e di altri alcolici. Un via vai quasi continuo a pochi metri dalla chiesa di Sant’Eulalia, uno schiaffo totale all’ordinanza del Comune che vieta, dalla sera all’alba, la vendita per asporto di birra, vodka, gin e qualunque altra bevanda.

Il video è finito in tempo record anche nello smartphone del comandante della polizia Locale, Guido Calzia: “I controlli e le sanzioni sono numerosi e proficui, andremo avanti in modo sempre più costante e severo”, promette. “Le multe legate al settore del commercio e a quello del suolo pubblico ed igiene del suolo sono già tante, abbiamo numeri mai registrati prima”. La speranza di tanti abitanti dei rioni storici è che i controlli vadano avanti in maniera serrata anche nei mesi autunnali e invernali.

