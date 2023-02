Cagliari, alba di caos e tensione a San Benedetto: mercato senza elettricità e boxisti furiosi

Alba di caos e tensione a Cagliari, mercato di San Benedetto chiuso per colpa di un guasto elettrico e commercianti furiosi. Macellai e pescivendoli hanno bloccato via Cocco Ortu e via Bacaredda per protestare, la tensione è alle stelle: “Stiamo perdendo la giornata di lavoro più importante, quella del sabato. Vogliamo aprire ma per colpa dell’Enel siamo a terra”.

