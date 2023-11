Cagliari, al via l'undicesima edizione della "Coppa del Gerrei-Memorial Mario Casula"

L’ evento organizzato dall’ Associazione Automoto d’Epoca Sardegna avra’ inizio domani a partire dalle 8,45 a Cagliari in Via Po , lato via Simeto e proseguira’ poi verso il Parteolla ed il Gerrei dove gli equipaggi avranno la possibilita’ di ammirare panorami e scenari assolutamente unici e suggestivi . Si rinnova quindi l’ appuntamento con la prestigiosa manifestazione caratterizzata da prove di abilita’, dedicata alle auto d’ Epoca , che avra’ una lunghezza di circa 90 km e si articolera’ sul percorso Cagliari-Dolianova-San Nicolo’Gerrei per fare ritorno poi ancora a Dolianova .Il programma prevede due serie di prove d’ abilita’ che verranno effettuate in aree private, con rilevamenti di passaggio e controlli orari, intervallate poi da un tracciato che le autovetture percorreranno su strade panoramiche . Quest’anno ,per volere del Consiglio Direttivo dell’ Associazione , l’ undicesima edizione della “Coppa Del Gerrei ” e’ stata intitolata alla memoria del compianto Mario Casula, grande pilota degli anni 60 e 70 scomparso alla fine del mese di Agosto alla veneranda eta’ di 90 anni. Quella di Mario e’ sicuramente una di quelle storie d’ altri tempi che si racconteranno di generazione in generazione e che non finiranno mai di emozionare . La sua passione inizio’ con le due ruote per passare poi all’ automobilismo sportivo partecipando nel 1955 alla Cagliari-Sassari-Cagliari a bordo di una Lancia Aurelia Gran Turismo con cui si classifico’ primo di Classe e quarto assoluto . Sono stati tanti i momenti emozionanti nella sua lunghissima carriera sportiva , nel 1959 alla Cronoscalata Corongiu-Campuomu arriva secondo assoluto mentre nel 1960 e 1961 ottiene due vittorie di classe , nel 1963 sara’primo di classe al Rally della Sardegna e proseguira’ con ottimi risultati nella Alghero-Scala Piccada del 1963 e 1964 ,nella Bolzano Mendola e nella Trento-Bondone del 1964 . Durante le successive stagioni sportive sara’ sesto assoluto al Rally di Sardegna 1965 e quinto nell’ edizione 1967 . Nell’ annata 1969 si aggiudichera’ il prestigioso ” Trofeo della Montagna ” a bordo di una Lancia Fulvia . Un’ edizione questa , della Coppa del Gerrei che vuole rendere omaggio alla memoria di un campione dell’ automobilismo sportivo e allo stesso tempo di un signore nella vita di tutti i giorni , una persona che ha dato tanto a Cagliari ed all’ intera isola e che verra’ ricordato per sempre da tutti gli appassionati e non solo . La manifestazione promossa dall’ Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna si rinnova nel segno della tradizione sportiva proiettandosi nel futuro per regalarci ancora passione ed emozioni .