Cagliari, al via le “Notti Colorate”: eventi anche in piazza del Carmine e a Is Mirrionis

Musica, cultura e shopping. A Cagliari partono le Notti colorate. Che dal centro storico toccheranno via via anche altre zone meno frequentate della città come piazza del Carmine e via Is Mirrionis. Quattro le associazioni che si sono assicurate il bando per la gestione del progetto: il Crogiolo, il Palazzo d’Inverno, FPj e Sardinia Magic Experience. Il primo appuntamento il primo luglio in piazza del Carmine, anche se la classica passeggiata serale per le vie dello shopping partirà il 3 luglio in coincidenza coi saldi estivi grazie alla collaborazione dei negozi delle vie Garibaldi, Manno e dintorni. Previsti eventi anche nel quartiere di Is Mirrionis.

