Fuori regata, il 31 dicembre, sempre vento permettendo, per gli Hobie Cat 16 è in programma la divertentissima gara su un solo scafo del Pinna contest .

Quest’oggi le imbarcazioni sono attese sulla linea di partenza per la prima delle competizioni in programma alle ore 14.30. 12 le prove previste in totale, per un massimo di 4 a giornata, ma di fatto saranno le condizioni del meteo a dettare le regole, con previsioni che fanno pronosticare giornate di molto sole e poca aria. La classifica finale degli Hobie Cat 16 sarà valida per le pre-qualifiche del Campionato Europeo 2023.

Quest’ultimo appuntamento del calendario nazionale chiude un anno ricco di soddisfazioni per gli atleti del WCC. Tra i 10 equipaggi dei Nacra 15, classe che conta appena un anno di attività tra gli atleti del circolo organizzatore, e che ha richiamato diversi equipaggi da Pescara e da Roma, il campione europeo Dragoon Leonardo Vascellari (con Gabriele Usai a prua), passato a regatare alla classe superiore, e Alessandro e Carolina Vargiu campioni italiani in carica.

