“Le due giornate di venerdì e sabato inizieranno alle 10 – spiega Fabio Fenu Presidente dell’associazione C.C.N Promotion Sardinia – con le esposizioni dell’artigianato e dell’agroalimentare, per proseguire, dalle 18 in poi, con la degustazione dei vini. Sarà possibile acquistare un ticket di 13 euro che cosentirà di effettuare 5 degustazioni a scelta”.

In programma la degustazione di una vasta linea di vini, dal Cannonau al Cagnulari, per passare dal Carignano al Monica di Sardegna. Non mancheranno i vini bianchi, dal Vermentino di Gallura al Nuragus di Cagliari. All’evento parteciperanno alcuni espositori, come hobbisti, sia nel settore agro-alimentare che nella lavorazione del sughero o della coltelleria.

L’evento, presentato in conferenza stampa questa mattina di martedì 12 aprile, fa parte del circuito Vini Sotto le Stelle che ha avuto grande successo dal 2018 ad oggi. Come di consueto sarà basato sulla degustazione dei vini provenienti dalle cantine sarde e con una particolare attenzione ai prodotti agroalimentari locali.

