Cagliari, al parco di Monte Claro la feste delle famiglie numerose

Al parco di Monteclaro a Cagliari si festeggiano le famiglie numerose: domani la IV edizione dell’evento organizzato dall’Anfn. Dalle ore 10 alle 17 presso la zona del teatrino laboratori, accoglienza, intrattenimento per i più piccoli e, soprattutto, la voglia di stare tutti insieme “per incontrarci, per incontrare tante famiglie in una location che farà felici anche tutti i figli che si vorrà portare” comunicano gli organizzatori.

“Sono così pochi i momenti che ci ritagliamo per curare le nostre relazioni con altre famiglie, dimenticandoci che è un tempo prezioso perché nell’incontro e nella condivisione pulsa il cuore della nostra associazione”.

“La nostra associazione si basa sul volontariato e sulla collaborazione di famiglie come noi, che insieme fanno sì che vengano portati avanti progetti a favore della famiglia, che si tratti di una giornata al Wonderland, di una festa o di proposte concrete da presentare alle

Istituzioni”. Si mangerà all’aperto sotto dei gazebo con ciò che ognuno porterà e avrà il piacere di condividere.