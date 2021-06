Cagliari:”Al Businco un intero reparto gestito da un infermiere e da un oss”

Gli infermieri vengono addirittura a mancare la notte e sostituiti dagli OSS. Cosa succede al Businco? “È una drammaticità che abbiamo denunciato già da tanto tempo, adesso siamo alla frutta. Gli infermieri vengono sostituiti, per carenza, dagli OSS ed è una cosa inaccettabile: l’infermiere è un professionista sanitario, è l’operatore sanitario che pianifica e va a monitorare tutto il piano assistenziale. Lo deve fare con delle figure di supporto, gli OSS, ma non si possono sostituire, con gli OSS, soprattutto in un reparto dove ci sono pazienti terminali che hanno necessità di un’assistenza veramente continua. È una cosa, quindi, che davvero tocca il fondo della sanità, un fallimento da parte anche dell’amministrazione perché non è possibile che si arrivi a una strategia sanitaria così veramente terrificante.

Noi chiediamo che ci siano risposte da parte delle istituzioni, anche regionali, gli infermieri sono già stremati da un alto carico di lavoro e per gli OSS, pretendere una competenza specifica dell’infermieristica, è aberrante.

Noi chiediamo che cambi il sistema organizzativo perché un ospedale così di eccellenza a livello regionale venga preso in carico da tutte le istituzioni e che ci sia una verifica delle attività all’interno dell’ospedale e delle figure che gestiscono l’organizzazione”.

