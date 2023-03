Cagliari, al Brotzu la svolta sui trasporti dei pazienti: in arrivo le squadre dei barellieri

Una squadra ad hoc per la funzione dei trasporti in autoambulanza. Sarà istitutita al Brotzu dopo le richieste del sindacato Nursing all’azienda. L’organizzazione sindacale Nursing UP aveva da tempo segnalato alla Direzione Generale del Arnas Brotzu le criticità che si manifestano nelle procedure di trasferimento dei pazienti presso altre strutture extra aziendali per le quali è necessario l’utilizzo della autoambulanza.

Le criticità segnalate dal Nursing up sono principalmente legate alle condizioni di lavoro nei reparti di degenza che risentono dell’allontanamento del personale in servizio al fine di accompagnare i pazienti in autoambulanza, alla necessità di formare il personale addetto all’utilizzo specifico delle barelle in dotazione alle autoambulanze al fine di prevenire infortuni sul lavoro e all’esigenza di dotare il personale addetto ai trasporti extraospedalieri di un vestiario adeguato

Così la Direzione del Brotzu ha accolto la segnalazione del Nursing Up e ora l’Azienda si impegna a costituire una squadra ad hoc per la funzione dei trasporti in autoambulanza, garantire una formazione specifica alla squadra trasporti e dotare la squadra di un abbigliamento adeguato.