Cagliari, ai Giardini pubblici la magia della Grande Jatte con la “Fiera della Vanità”

Grandissimo successo per l’undicesima edizione della ” Grande Jatte ” che si è tenuta domenica 28 ai giardini pubblici di Cagliari. L’ evento di notevolissimo spessore è stato organizzato dall’ Associazione Mad2Factory e si colloca sicuramente in una posizione privilegiata tra le manifestazioni dedicate all’ epoca vittoriana ed allo Steampunk, presenti sia a livello nazionale che internazionale Impeccabile l’organizzazione che ha offerto al pubblico tutta una serie di momenti gradevolissimi ed originali come il Pic nic e la degustazione del tè in puro stile vittoriano, il Concerto di musica tradizionale irlandese dei Glee’s , lo spettacolo musicale a cura del LAC Foiso Fois , la mostra mercato , le postazioni Makeup e beauty per le signore , la postazione con poltrona Barbiere per i signori , quella di fotografia dell’ epoca e l’area scacchi .Tantissime quindi sono state le proposte che hanno accompagnato lo svolgimento della manifestazione tra l’ entusiasmo dei partecipanti e del pubblico. Il tema di quest’anno è stato ” La fiera delle Vanità, sono stati così premiati il miglior picnic , il miglior banchetto , il miglior abito vittoriano sia maschile che femminile ,la miglior mise Steampunk sia uomo che donna e novità di quest’ anno anche barbe e baffi in pieno stile dell’ epoca . Non sono mancati i premi anche per i più piccoli . Preziosa , raffinata ed elegante come sempre , la presenza dei ” Vittoriani Itineranti ” . Assolutamente strepitose le creazioni Steampunk di Alessandra Fadda . Pregevoli ed eleganti gli apprezzatissimi abiti sartoriali di Federica Demontis . Particolare curiosità poi ha suscitato nei presenti la presenza di un simpaticissimo cane di nome ” Igor”, accompagnato dai suoi proprietari in costume, che per l’ occasione indossava un piccolo cappello in stile . I numerosissimi visitatori hanno potuto così compiere un autentico viaggio indietro nel tempo fino ad un epoca lontana ma ricca di fascino ed eleganza quale è stata quella vittoriana. L’ impegno , la passione e la grandissima dedizione di Claudia Cabitza e dei suoi collaboratori ha permesso a tutti coloro che sono intervenuti all’ evento di riscoprire antiche emozioni e di rivivere ancora una volta la magia di un tempo passato.

(di Giuseppe Tamponi)