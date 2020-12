Cagliari, aggrediti in strada da un cane di grossa taglia: serie ferite per un giovane e il suo cucciolo. 

Aggrediti in mezzo alla strada a Cagliari da un cane di grossa di taglia: serie ferite per un giovane e il suo cucciolo.

La vicenda è avvenuta ieri mattina alle 7, durante la passeggiata quotidiana per le vie della città, e a raccontare quanto accaduto è la madre del ragazzo: “Mio figlio e il suo amato cane, ancora cucciolone indifeso, sono stati aggrediti da un cane di grossa taglia che camminava senza guinzaglio con un tipo che nn posso definire “signore”, considerato che non ha chiamato il suo cane dopo aver attaccato e tanto meno ha preso le difese di mio figlio, che teneva il suo cane al guinzaglio e ha tentato di proteggerlo”.

“Il dolore e il trauma che ha subito il cane non lo dimenticherà mai e sono stati spesi molti soldi tra la clinica e le cure necessarie per il cane”.

Non solo: al giovane sono stati assegnati 10 giorni di malattia a causa delle profonde ferite riportate soprattutto alle mani. “Ringraziamo chi invece si è precipitato in strada e ha aiutato per difendere il cane e a chi lo ha ospitato a casa sua”.

Un’altra vicenda che segue quella avvenuta qualche giorno fa nel litorale del Poetto di Quartu Sant’Elena, dove due cani possenti e liberi hanno attaccato altri cani tenuti al guinzaglio e fatto strage dei gatti della colonia felina presente in zona, e che accende nuovamente il dibattito sulla possibile pericolosità dei cani liberi di vagabondare per strade e spazi pubblici.