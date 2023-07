Cagliari, adozione di coppia per Tom e Jerry: "Due fratellini inseparabili"

ADOZIONE DI COPPIA PER TOM E JERRY, DUE FRATELLINI INSEPARABILI.

Siamo due fratellini orfanelli di madre, quando siamo stati trovati avevamo solo 3 giorni, con ancora il cordone ombelicale.

Eravamo in 4 all’interno di un cespuglio, siamo stati salvati e presi in cura e chi ci ha preso ci ha seguiti nel nostro percorso di crescita.

Siamo due giocherelloni abituati alla lettiera e cresciuti con altri gatti e due cani amorevoli.

Chi li ha presi in cura li cede in una adozione a veri amanti degli animali.

Sono gà sverminati, vaccinati e spulciati.

A malincuore deve darli in adozione perché ha già altri gatti e sarebbero davvero troppi, si cerca una famiglia che li prenda entrambi perché sono inseparabili. si trovano a Cagliari .

Contattare IL +39 340 999 8663

