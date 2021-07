Cagliari, adotta un cane dal canile comunale: aiutiamo Giovanna

CONTINUA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “ADOTTA UN CANE DAL CANILE COMUNALE DI CAGLIARI”

VI PRESENTIAMO GIOVANNA VITTIMA DI MALTRATTAMENTO VIVEVA CONFINATA IN UN PICCOLO BALCONE.

AIUTIAMO GIOVANNA A TROVARE UNA SPLENDIDA FAMIGLIA.

Giovanna è una meticcia di taglia grande di circa 6 anni, femmina sterilizzata,

sequestrata in un appartamento a causa di maltrattamenti: viveva confinata in un piccolo

balcone. Giovanna è una cagna dal carattere forte e determinato, difende con vigore il

territorio dalle persone estranee, difende la ciotola di cibo sia dalla presenza degli altri

cani che dall’avvicinamento delle persone limitandosi a un ringhio profondo se ci si tiene

a debita distanza, altrimenti il ringhio arriva simultaneamente al morso. Giovanna ha una

deambulazione insolita, steppa vistosamente e fa dei frequenti (prima erano continui)

movimenti circolari. Si suppone che Giovanna sia ipovedente e abbia qualche deficit a

livello neurologico che le strutture dall’ambulatorio del canile non consentono però di

indagare in modo approfondito. Ad ogni modo Giovanna svolge in piena autonomia e

con entusiasmo tutte le sue attività quotidiane: fa delle corse nel prato, le piace giocare

al riporto della palla (anche se poi si muove con una andatura insolita), sa eseguire il

seduto, andare al guinzaglio e adesso che si fida degli operatori apprezza moltissimo

farsi accarezzare e spazzolare (solo da loro, non dagli estranei con cui rimane diffidente

e reattiva). L’adozione di Giovanna non è una adozione facile, Giovanna necessita di un

periodo di conoscenza e affiancamento con il futuro adottante ma una volta stabilito un

legame è una piacevolissima cagna da compagnia con una gran dedizione alla difesa del

territorio (e anche della sua ciotola). Per Giovanna si cerca una adozione in una famiglia

di persone adulte residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato, disposte

a seguire un percorso di affiancamento mirato a farle prendere fiducia con l’adottante.

Per Giovanna si sconsiglia una adozione con persone anziane o famiglie con bambini, si

cede in adozione sterilizzata, vaccinata e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

