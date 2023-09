Cagliari, addio per sempre alle tende in via Stoccolma: 200 alunni alla Italo Stagno (VIDEO)

Addio alle 10 tende piazzate dalla Protezione Civile in via Stoccolma a Cagliari. I duecento alunni andranno alla Italo Stagno, nel rione di Is Mirrionis. Oggi il sopralluogo decisivo nella struttura nuova di zecca e non pericolante: presenti i rappresentanti dei genitori, la dirigente Marcella Vacca, il dirigente il responsabile della sicurezza della scuola Paolo Brucciani, il vicesindaco Giorgio Angius e l’assessora comunale alla Pubblica Istruzione Marina Adamo. Salvo nuovi colpi di scena si è giunti ad una conclusione che fa felici tutte le famiglie: le classi del tempo normale frequenteranno le scuole medie e quelle del tempo prolungato a Is Mirrionis. Ma lo scenario che potrebbe materializzarsi già domani è che tutte le 18 classi delle primarie lascino Genneruxi. Domani pomeriggio è convocato il consiglio d’istituto che approverà la decisione e, entro venerdì, inizieranno le lezioni. “Ora abbiamo tutti gli elementi utili per decidere”, afferma il presidente del consiglio d’istituto Pino Aquila, presente al sopralluogo insieme anche alla garante per l’infanzia Carla Puligheddu. Decidere cosa? Il trasferimento alla Stagno, non ci sono altre opzioni sul tavolo.