Cagliari, addio dopo 35 anni allo storico Brucomela del Poetto: “Presto ne arriverà uno nuovo”

Addio allo storico Brucomela del Poetto di Cagliari, la principale e più gettonata attrazione del parco giochi gestito dalla famiglia Steinhaus non c’è più. Gli operai hanno già sganciato i vagoni che potevano ospitare sino a 24 passeggeri, presto toccherà alle rotaie. Almeno tre generazioni di cagliaritani hanno fatto, almeno una volta, un giro sulla particolare montagna russa o scattato una foto accanto al volto, sorridente, del bruco. Un addio definitivo? “No”, come speiga Marco Steinhaus: “Presto ne arriverà uno nuovo, più moderno e con ben trenta posti. Entro i primi di dicembre lo riattiveremo e la discesa sarà più ripida, visto che alzeremo la struttura sino a sei metri e mezzo. Sarà una vera e propria mini montagna russa”. In tanti, nelle ultime ore, passando in macchina sul lungosaline hanno notato l’assenza del Brucomela. Ma, appunto, si tratta solo di un addio temporaneo.