Cagliari, addio all'imprenditore Bruno Ghiani: "Ha lottato sino all'ultimo per difendere le piccole imprese"

Bruno Ghiani ci lascia all’età di 76 anni. La sua storia imprenditoriale inizia nel 1976 quando fonda la Surgical Srl aprendo le porte al mercato della rivendita dei dispositivi medici in Sardegna, collaborando per quasi cinquant’anni con le più importanti aziende del settore. L’ultima sua battaglia, quella contro il payback, lo ha visto più volte in prima linea con interviste e con la partecipazione a tutte le manifestazioni per cercare di salvare dal fallimento le piccole e medie imprese italiane e preservare gli ospedali pubblici dallo stop alle forniture dei dispositivi medici salvavita. L’emergenza Covid lo ha visto protagonista supportando la Regione Sardegna con la fornitura di respiratori per sostenere gli ospedali in crisi. È stato “main sponsor” della Virtus pallacanestro di Cagliari arrivando a ricoprire il ruolo di vicepresidente.

Durante il suo percorso manageriale è stato un vero punto di riferimento e un coach nei momenti più difficili. Il suo pensiero e il suo approccio lavorativo, non sempre facile ma sempre coerente e coraggioso, hanno lasciato un segno indelebile nella cultura organizzativa dei collaboratori che si sono alternati in Surgical e che ora hanno spiccato il volo con le proprie aziende. A te, che non ti sono mai piaciuti questi gesti plateali nel campo affettivo. Oggi non posso non ricordare a tutti la persona che sei. Travolgente e agguerrito, non ti piace perdere nessuna battaglia, e tanto meno nessuna guerra. Mi hai insegnato l’arte del sacrificio, della costanza e della caparbietà. Oggi voglio ricordare non solo mio padre ma il grande imprenditore che sei stato. Agli amici, ai conoscenti, ai colleghi, chiediamo a tutti di stringersi con la famiglia nel profondo dolore e vuoto che lasci non solo negli affetti ma nel mondo del lavoro. Vogliamo ricordare così il tuo contributo e la tua dedizione. Perseveranza è non arrendersi. E’ persistenza, tenacia, lo sforzo necessario per fare qualcosa e continuare a farlo fino alla fine. Festina Lente Bruno. Ne danno il triste annuncio le figlie, Gloria e Federica con la moglie Luisella Portas.

I funerali si terranno sabato 2 settembre 2023, alle ore 16, nella Parrocchia del Santissimo Crocifisso, Genneruxi, in Cagliari. Cagliari 01 settembre 2023

