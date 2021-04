Cagliari, addio alla “nonna” del Villaggio Pescatori: muore col Covid a 82 anni Tonia Lai

Lacrime al Villaggio Pescatori di Cagliari per la morte di Tonia Lai, la “nonna” di tutto il Villaggio. Aveva ottantadue anni, era malata da tempo. Il suo cuore si è fermato oggi nel Covid hospital cagliaritano del Santissima Trinità. Vedova sin da giovane, ha cresciuto cinque figli con tanto amore e attenzione. Sempre presente e in prima linea alle manifestazioni religiose, con in testa Sant’Efisio. A ricordarla sono i suoi amici-vicini di sempre come Arianna Stara, della cooperativa della spiaggia e consigliera del comitato di quartiere: “Ha sempre vissuto qui e ha tenuto unita la sua famiglia. Si è sempre battuta per le questioni legate allo sviluppo della nostra zona. È stata un grande esempio di vita per tutti gli abitanti del Villaggio, sempre disponibile nel quartiere, ci ha regalato sorrisi e abbracci veri. Resterà un ricordo indelebile per tutto il quartiere. Buon viaggio, nonnina”.

Uno dei figli, Antonio Cuccu, la ricorda con la voce rotta dalla commozione: “È stata ricoverata tre settimane fa al Policlinico, poi è stata rimandata a casa ma ha avuto una ricaduta, legata ai suoi problemi cardiaci, aveva anche l’ossigenazione bassa e un blocco renatle. Una settimana fa è tornata in ospedale, dopo un giorno in pronto soccorso per attendere l’esito del tampone, negativo, è stata portata in Cardiologia. Dopo due giorni, nuovo tampone, purtroppo positivo. È stata trasferita nel reparto Covid 5 del Santissima Trinità, dove è morta stamattina”. Una morte col Covid, quindi, col virus che ha minato un corpo, purtroppo, già debilitato. “Ha avuto cinque figli, si è sempre rimboccata le maniche per mandare avanti la famiglia. Per quarantadue anni ha fatto la cuoca nelle mense universitarie di via Premuda, piazza Michelangelo e via Trentino. È stata una madre da prendere a esempio”, afferma Cuccu. Il funerale? “Spero che potremmo farlo nella piazza del villaggio, quindi all’aperto. Devo sentirmi col parroco”.