Cagliari, addio al vecchio sterrato di via Cattaneo: al suo posto un parcheggio attrezzato

Ora c’è il via libera definitivo. Lo sterrato di via Cattaneo diventerà un parcheggio attrezzato. Sicuro e privo di fango e polvere. Il progetto ha ottenuto il via libera della giunta Truzzu. Lo sterrato è quello che si trova tra via Sarpi e via Cattaneo, in un’area tra le trafficatissime via Castiglione e viale Marconi, tra diverse scuole ed impianti sportivi. Pertanto la presenza di idonei standard di parcheggio è necessaria. Via lo sterrato dunque ed ecco un parcheggio attrezzato con 36 stalli comuni, 3 per disabili, 2 per auto elettriche e 4 stalli rosa.

Lo stato attuale dell’area è caratterizzato dalla presenza dello sterrato, con i conseguenti fenomeni legati alle polveri e al fango nei periodi di pioggia, nel quale la sosta delle auto avviene in maniera spontanea ed incontrollata. Pertanto la sistemazione dell’area è necessaria anche al fine di garantire la sicurezza stradale, perché attualmente le manovre di ingresso e uscita dall’area avvengono in maniera incontrollata dai varchi naturalmente esistenti direttamente sulla carreggiata. E anche per facilitare il collegamento dell’area verso via Machiavelli, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche.

I lavori di realizzazione del parcheggio di Via Cattaneo comprenderanno la realizzazione dei marciapiedi, la realizzazione dello strato di pavimentazione in bitume, della segnaletica, della rete di smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica e arredi e verde (panchine, cestini per rifiuti, essenze verdi, pergole fotovoltaiche).

All’interno dell’area i parcheggi verranno realizzati in piano su 3 diversi livelli sfruttando in parte la naturale pendenza del terreno e in parte realizzando dei piccoli terrazzamenti in modo da permettere una viabilità pedonale più sicura e accessibile. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, il parcheggio sarà dotato di due accessi separati, uno per l’ingresso e uno per l’uscita dei veicoli, segnalati in maniera tale da evitare manovre pericolose per gli utenti.