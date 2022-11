Cagliari, addio a uno dei barbieri più longevi d’Italia: è morto Antonio Cardia

Cagliari e tutta l’Italia piangono uno dei barbieri più longevi. Antonio Cardia se n’è andato a 95 anni. Nato a Soleminis, sin da ragazzino ha vissuto nel capoluogo sardo. Dopo un salone a Selargius e uno in via Baylle, nella seconda metà degli anni Cinquanta ha aperto la sua barberia in via Cimarosa, conquistando migliaia di clienti. Sino a due anni fa ha lavorato a pieno ritmo, poi ha deciso di prendere in mano forbici e pettine solo per gli amici. Lascia la moglie Caterina e tre figli: Nina, Carlo e Lorenzo. Per tantissimo tempo si è conteso, con altri suoi colleghi di altre regioni, il primato di parrucchiere più longevo: “Sono primo”, amava dire a tutti. E forse, per un breve periodo, lo è stato, prima di essere scalzato da un suo collega, sempre sardo, di Porto Torres. La notizia della sua scomparsa ha già fatto il giro della città. Tra i tanti che lo piangono c’è anche il Cagliari Calcio. La società rossoblù “esprime profondo cordoglio per la scomparsa del barbiere Antonio Cardia. Storico proprietario del salone di via Cimarosa dove era operativo ancora a 95 anni, frequentato negli anni anche da molti giocatori rossoblù. Se ne va un’icona della città”. Uno dei figli, Lorenzo, 64 anni, ha seguito le sue orme: “Papà era un puro, sempre fedele ai tagli classici e con l’unico obbiettivo di soddisfare sempre il cliente. Mi ha lasciato tanti insegnamenti e consigli, ma soprattutto la passione smisurata per questo lavoro. Purtroppo, è caduto in casa e si è fratturato il femore. Portato al Santissima Trinità, dopo tre giorni è stato operato ma il suo cuore non ha retto. I medici hanno fatto di tutto, li posso solo ringraziare”. Il funerale sarà domani, mercoledì 30 novembre 2022, alle 15:30, nella chiesa di Santa Lucia.