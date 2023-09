Vogliamo ricordarti così come eri, pensare che ancora vivi, pensare che come allora ci ascolti e come allora sorridi

Ciao mamma

È mancata all’affetto dei suoi cari

Silvana Nicolai

Vedova Cirina

La piangono i figli, i nipoti ed i familiari tutti.

I funerali avranno luogo martedì 19 settembre alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Massimiliano Kolbe in Cagliari.

