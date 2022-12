Cagliari, addio a Paul Anthony Tyrrell: ha diretto per anni l’Anglo american center

Lacrime a Cagliari e a Quartucciu per la morte di Paul Anthony Tyrrell. Aveva settant’anni e da mezzo secolo viveva in Sardegna dopo aver lasciato il cuore del suo paese natale, l’Inghilterra. Lascia la moglie e un figlio. Per anni, come spiegano i parenti, distrutti dal dolore, ha diretto l’Anglo american center del capoluogo sardo, prima di diventare docente di inglese all’Università e lavorare anche al Centro linguistico d’ateneo. Stava molto male da tempo, il decesso è avvenuto tre giorni fa all’ospedale. Tyrrell, conosciutissimo in ambito universitario, è stato un nome molto noto anche nel rugby. Al suo arrivo a Cagliari, negli anni Settanta, quello della palla ovale era uno sport quasi sconosciuto. “È stato tra i primi capitani del 7 Fradis di Sinnai, in un periodo dove il rugby lo praticavano solo pochi inglesi, anche qui in Sardegna”, spiega il figlio. “Papà era buono e benvoluto da tutti, oltre che innamoratissimo di una terra, la Sardegna, che gli ha detto davvero tanto”.