Cagliari, addio a Nicola Simeone: una vita tra cultura e lotte per i diritti civili

L’annuncio sui social da parte della figlia Aurora: il noto libraio Pier Nicola Simeone è morto improvvisamente all’età di 74 anni. Nato a Gaeta, dopo gli studi in ingegneria navale e meccanica presso l’università di Genova, arriva a Cagliari nel 1975 e, da allora, si occupa attivamente di politica prediligendo le tematiche nonviolente, ambientali, sociali, culturali e le battaglie per i diritti civili. Attivo in molte campagne referendarie ha collaborato in partiti, movimenti e nell’associazionismo culturale.

Operatore culturale, libraio da oltre venticinque anni, ha coordinato dal 2003 “L’Isola del Teatro & l’isola raccontata”, primo festival multidisciplinare della Sardegna, costruito intorno ad una scuola estiva sulle arti e professioni dello spettacolo. E’ stato direttore artistico della compagnia Teatro del Sale e si è occupato anche dell’animazione culturale della biblioteca del carcere di Buoncammino.

Recentemente è stato anche uno dei coordinatori di “Sos razzismo-Noi ci siamo”, una realtà nata nel 2018 per il contrasto alle bufale razziste sui social network. Domani giovedì 14 dicembre alle ore 15.30 i funerali al Cimitero di San Michele a Cagliari.