Cagliari, addio a “Illario” dopo mezzo secolo: “Tra i miei clienti anche Nicola di Bari e Don Backy”

È orgoglioso di aver venduto camicie, giacche e pantaloni di qualità “anche a Nicola di Bari e Don Backy. Ma tanti altri artisti sono venuti a trovarmi, negli anni”. Ricorda con nostalgia mista a felicità i tanti clienti “vip” che ha avuto nel suo negozio, “Illario”, al civico 2 di via Manno, Roberto Maggio. Per decenni, aiutato dalla moglie e dalla figlia, ha tenuto alzata la serranda di quella che, in chiave moderna, si può definire anche una boutique. Ha visto la trasformazione di una delle vie principali dello shopping cagliaritano: i tempi delle “vasche” negli anni Novanta, poi la riqualificazione di qualche anno fa. Il tempo è passato e oggi, a distanza di cinquantadue anni dal suo primo scontrino battuto, Maggio lascia: “Illario chiude, finalmente potrò riposarmi insieme ai miei cari”, spiega. La decisione l’aveva maturata da un po’ di tempo, “qui siamo in affitto. La pandemia ha influito sulla mia scelta finale, gli affari non sono andati certo bene nell’ultimo anno e mezzo”. Entro ottobre, quindi, il nome “Illario” resterà solo nella memoria dei tanti clienti che, nei decenni, hanno scelto di varcare la soglia di un negozio a due piani, non certo una consuetudine nelle strade dello shopping.

“Certo, il mio lavoro mi mancherà”, confida Maggio. “Sono stati anni comunque entusiasmanti, ho sempre voluto fare questo lavoro e, nonostante gli alti e i bassi, ce l’ho fatta. Oggi, nel 2021, il commercio come l’ho conosciuto io non esiste quasi più: tanti, troppi acquistano online, si sta perdendo quel tipo di relazione, veramente sociale, che vede una persona entrare in un negozio, poi in un camerino e farsi servire dal titolare dell’attività o dai commessi”. Cosa c’è nel futuro di Roberto Maggio? “Riposo, sicuramente. Un viaggio? Vista la situazione del Covid, almeno a breve, la vedo dura. Non so cosa apriranno al posto del mio ‘Illario’, probabilmente un negozio di abbigliamento simile al mio, forse altro: mai dire mai”. Ma questa, per chi ha lavorato per mezzo secolo e finalmente può riposarsi, non è certo una preoccupazione.