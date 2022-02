Cagliari, addio a Emilia Floris: i funerali domani nella chiesa di San Michele

Cagliari, ci ha lasciati Emilia Floris.

I funerali si terranno domani 1 marzo, alle ore 15.00 nel cimitero di San Michele.

Ne danno il triste annuncio il marito Vinicio, le figlie Michela, Francesca e il nipotino Leandro.

È andata via per continuare ad amarci dal cielo e dai nostri cuori non se ne andrà mai.