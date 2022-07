Cagliari, addio a Antonietta Soddu: oggi l’ultimo saluto nella Sala del Commiato di via De Magistris

È mancata all’ affetto dei suoi cari

Antonietta Soddu

Vedova Galeota

Ne danno il triste annuncio i figli, i generi , le nuore e i nipoti tutti.

I familiari invitano tutti coloro vorranno unirsi all’ ultimo saluto martedì 26 luglio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Sala del Commiato Luce Eterna in via De Magistris 5 in Cagliari.

Agenzia Funebre Don Bosco 3887869350 Piazza Giovanni XXIII 65 Cagliari