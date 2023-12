Cagliari, addio a 80 parcheggi nel viale Trieste più stretto: paletti davanti alla chiesa, nuova strada a maggio

Il nuovo viale Trieste a Cagliari prende forma e, in parallelo, c’è l’addio ufficiale a ben ottanta parcheggi, spalmati tra il primo tratto subito dopo la piazza del Carmine e l’area che costeggia viale Trento. Qualche stallo rimarrà, qua e là, ma il taglio agli stalli è netto. E davanti alla chiesa del Carmine saranno posizionati dei paletti, in modo da dividere i metri ancora disponibili per le marmitte dalla zona pedonale. Gli operai dovrebbero terminare il primo lotto nel periodo delle feste, ma intanto sono già partiti con il secondo, dalla zona di via Caprera in avanti. Il nuovo viale vedrà la luce non prima di fine maggio 2024, salvo intoppi e imprevisti che ci sono già stati: il cantiere è rimasto fermo settimane perchè era indispensabile mettere in salvo uno dei tanti alberi presenti ai lati. Sì a stalli per biciclette, progetto alla mano, e spazi per delle pedane.

Ecco come la Giunta Truzzu ha pensato di cambiare, e sta già cambiando, una lunghissima strada cittadina. Commercianti e residenti, entrambi alle prese con recinzioni e ruspe, però, bocciano il restyling. Le critiche principali sono legate al taglio dei parcheggi e all’aumento dello spazio per i marciapiedi.