Cagliari, accusati da un senegalese di furto d'auto e pestaggio: fratelli assolti dopo 9 anni

Assolti per insufficienza di prove dopo 9 anni. Flavio e Marcello Cao, rispettivamente 53enne e 50enne, fratelli di Monserrato, alla fine sono usciti puliti da due vicende che risalgono all’agosto 2014. Seck Babacar, 41enne straniero anche lui residente a Monserrato, li ha accusati di aver cercato di rubargli l’auto e che uno dei due fratelli, Flavio, l’avrebbe preso a bastonate provocandogli dei danni all’altezza degli occhi. In aula, però, la lunga vicenda processuale ha preso delle pieghe differenti rispetto a quelle iniziali e così, alla fine, il giudice del tribunale monocratico, Anna Maria Santoru, ha pronunciato la sentenza di assoluzione. In un altro procedimento, poi, lo stesso senegalese è stato condannato in via definitiva per avere provocato lesioni a Flavio Cao: non ha presentato nessuna opposizione, quindi il pronunciamento ha lo stesso valore della sentenza: “Chi ha accusato il mio assistito, Flavio Cao”, spiega l’avvocatessa Alessandra Nocco, “ha poi esercitato la volontà della remissione della querela, ancora prima che iniziasse il processo. E, inoltre, non era nemmeno il proprietario dell’auto. In aula, poi, quando il giudice gli ha chiesto di indicare chi l’avesse aggredito, ha puntato il dito contro una persona, tra il pubblico, totalmente estranea alla vicenda”.

Da qui la doppia assoluzione per insufficienza di prove, per Flavio Cao e per il fratello Marcello, assistito dal legale Fabrizio Pintus.