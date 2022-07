Due milioni di euro per abbattere la Tari. Dopo le scintille di ieri, culminate con l’arrivo della polizia municipale in consiglio comunale, arriva in serata l’accordo tra il sindaco Truzzu e l’opposizione. Il via libera definitivo al bilancio è atteso in serata. Ma intanto 2, 5 milioni di euro saranno stanziati per tagliare la tassa sui rifiuti alle famiglie e alle imprese.

“Dopo tre settimane di lavoro in aula abbiamo ottenuto una importante vittoria per la città – dichiarano i consiglieri e le consigliere di Progressisti, Pd, Possibile, Sinistra per Cagliari e Progetto Comune per Cagliari – abbiamo chiesto l’incremento di 1,1 milioni di euro sulla proposta di Bilancio, con il risultato che il contributo complessivo di due milioni e mezzo andrà ad abbassare le utenze di privati e attività. Una vittoria concreta per tutta la città.

Purtroppo”, aggiungono, “il sindaco e la sua maggioranza non hanno accolto le nostre idee su tanti progetti e servizi che mancano nella programmazione, tuttavia otteniamo un risultato importante e fondamentale che offre un sostegno in un momento di grande difficoltà economica su uno dei tributi più impegnativi”.

“Giù la Tari per famiglie e imprese: oltre 2 milioni di euro per abbassare la tassa sui rifiuti”, dichiara Roberto Mura, capogruppo Psd’Az, “nel bilancio comunale troviamo le risorse per abbassare la Tari per le famiglie e imprese. In particolare abbassiamo la Tari per le famiglie di circa 1,5 milioni euro e per le imprese e circa 600 mila euro”.

