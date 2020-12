Cagliari, accessori griffati sequestrati dalla guardia di finanza

Ambulante senegalese sorpreso dai baschi verdi in largo Carlo Felice: scatta la denuncia

In questa circostanza sono stati 27 gli articoli tra borse, portafogli e capi d’abbigliamento con i loghi contraffatti riconducibili alle principali case di moda. Successivamente, individuata l’abitazione del fermato, è stata eseguita una perquisizione in cui sono rinvenuti e sequestrati ulteriori 26 capi d’abbigliamento contraffatti. C’erano anche numerose etichette e materiale di confezionamento, utile per trasformare capi “neutri” in prodotti del tutto simili a quelli originali.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

