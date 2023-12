Cagliari, accanto alle casette di Natale le lezioni gratuite di primo soccorso: "Speriamo di avere nuovi volontari"

Per tutto dicembre e sino alla Befana sarà possibile, in piazza Yenne a Cagliari, prendere parte a delle lezioni gratuite di tecniche di primo soccorso. Ogni lunedì e venerdì dalle 15 alle 17, il team di soccorritori guidato da Roberto Campus, impegnati a garantire pronti interventi in caso di necessità nell’area della casette di Natale, spiegherà e farà provare a tutti quelli che vorranno le tecniche base per soccorrere un ferito. Le mosse giuste da fare e quelle da evitare in caso di necessità saranno spiegate con tanto di lezioni pratiche, totalmente gratis. “L’obbiettivo è anche creare curiosità e avere nuovi volontari”, spiega la presidentessa dell’associazione Sardi Soccorso, nel circuito della rete Anas, Oretta Mascia.