Cagliari, abbatte i paletti e spacca il marciapiede: "Automobilista in fuga dopo l'incidente"

Incidente in mattinata nella zona del porto di Cagliari, in via Molo Sant’ Agostino. Un automobilista, subito dopo la curva di viale La Playa, ha abbattuto una serie di paletti in ferro: “Li ha divelti e ha frantumato parte del marciapiede in marmo”, racconta un testimone, “poi è scappato”. Nelle immagini e nel filmato è possibile comprendere l’entità del danni. Del fatto è stata anche informata l’ autorità portuale, che proprio nelle corsie affianco garantisce il passaggio a chi deve raggiungere la zona dei traghetti.